Ontmoet Shiba Inu Coin, de beloofde Dogecoin-killer

De blockchain wordt wel vaker de grote innovatie van de 21ste eeuw genoemd. Het begon natuurlijk allemaal bij Bitcoin. Deze cryptomunt kreeg volop aandacht toen de Bitcoin koers maar bleef stijgen en stijgen, maar tegelijkertijd werd het ook vaak vergeleken met de tulpenmanie. Intussen vinden zelfs institutionele beleggers hun weg naar Bitcoin. Later kwamen er nog heel wat alternatieven bij, zoals Ethereum dat met smart contracts ook andere sectoren zou verstoren. En intussen is er ook Shiba Inu Coin, een uit de hand gelopen grap met een marktkapitalisatie van bijna 3 miljard euro.

Een parodie op een parodie

Shiba Inu Coin is een zogenaamde memecoin. Het verhaal van deze memecoins begon bij Dogecoin die in 2013 op de markt kwam. Het was ook in dit jaar dat de zogenaamde Dog-internetmeme populair was. Deze meme bestond uit een afbeelding van een shiba inu met een veelkleurige tekst in het lettertype Comic Sans, geschreven als een interne monoloog in gebrekkig Engels.

Als parodie op het succes van Bitcoin kreeg de meme ook een eigen cryptomunt: Dogecoin. Volgens de makers zou het aantonen dat mensen bereid waren om overal in te investeren zonder research te doen. Het werd bij aanvang dan ook gewoon een grap genoemd. Desondanks groeide het toch uit tot een van de tien grootste cryptomunten qua marktkapitalisatie. Onder meer Elon Musk en Snoop Dogg toonden zich fan. Het SpaceX van Elon Musk heeft zelfs al aangegeven dat het een volledige maanmissie met Dogecoin zal financieren. Hij meldde dat online met dit filmpje ter begeleiding. Het bracht heel wat teweeg bij de internetcommunity: de koers explodeerde en op enkele maanden tijd steeg de waarde met meer dan tienduizend procent.

Maar nu is Dogecoin op zijn beurt gekloond door Shiba Inu Coin, omschreven als de Dogecoin-killer. Het zou dus komaf moeten maken met Dogecoin, al wordt het woord killer vooral te pas en te onpas aangenomen. Zo werd vroeger al eens geopperd dat Velo wel eens een Ripple-killer zou zijn en zijn er talloze Ethereum-killers op de markt gebracht. Maar wie de koerswaarden analyseert, merkt dat ze vooral veel samenhang vertonen. Het is sterk afhankelijk van sentiment en als de koers van Bitcoin stijgt of daalt, merk je dat pakweg de Ripple koers ook gewoon dezelfde trend volgt.

Wellicht niet de beste investering

De naam Shiba Inu Coin verwijst naar de shiba inu, het Japans hondenras dat bij de aangehaalde internetmeme werd afgebeeld en dat als logo van Dogecoin dient. Ook hier blijkt het niet echt een killer te zijn, want het koerspatroon is sterk gelijkaardig. Verder is het vooral voer voor extreme speculatie. Deze cryptomunt startte 2021 met een koers van 0,00000001 dollar en piekte halverwege mei op 0,000034 dollar. Twee broers in New York hadden in februari nog 8.000 dollar in Shiba Inu Coin geïnvesteerd en zij zijn intussen miljonairs. Toch kende Shiba Inu Coin ook een flinke terugval toen Vitalik Buterin, de medeoprichter van het Ethereum-netwerk, voor ruim een miljard dollar aan Shiba Inu Coins van de hand deed voor de steun aan een Indiaas coronanoodfonds.

Wil je investeren in Shiba Inu Coin? Weet dan dat je het project niet meteen als erg serieus kan samenvatten. Het is net zoals Dogecoin eerder een uit de hand gelopen grap en de waarde is volledig afhankelijk van de community, net zoals dit bij andere memecoins het geval is. Het heeft niet echt een duidelijk doel voor ogen en ook voor de meer ervaren cryptohandelaar is het wellicht niet de beste investering.