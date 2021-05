Nintendo Switch Pro komt mogelijk al in september beschikbaar

Nintendo komt naar verluidt met een nieuwe Nintendo Switch Pro welke later dit jaar op de markt zal verschijnen.

Nieuwe Nintendo Switch Pro te verkrijgen

Bloomberg meldt dat de nieuwe variant van de console meer moet gaan kosten dan het huidige Switch-model. Het huidige model heeft een adviesprijs van 320 euro. Naar verwachting zal de nieuwe aankondiging nog voor de E3 plaatsvinden zodat uitgevers al de vernieuwde games kunnen laten zien.

De nieuwe Switch zou vervolgens worden verkocht naast de Nintendo Switch Lite, welke momenteel voor 200 euro verkocht wordt. Het huidige model welke momenteel te verkrijgen is, zal hiermee verdwijnen.

Eerdere geruchten melden dat de nieuwe Switch pro beschikt over een OLED scherm en een verbeterde grafische chip welke de mogelijkheid geeft om beelden te verwerken in een 4K resolutie.

Nintendo heeft nog niks losgelaten over de nieuwe spelcomputer, als we Bloomberg moeten geloven komt de nieuwe console in september of oktober in de winkel.