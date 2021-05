Cardano(ADA) duurzaam alternatief voor Bitcoin?

De Bitcoin is de afgelopen weken negatief in het nieuws terecht gekomen rondom de energieconsumptie. Vanwege de hoge energieconsumptie heeft Elon Musk besloten om de Bitcoin mogelijkheid uit de betaalopties te halen voor de aanschaf van een Tesla.

rdanoTegenwoordig zijn er meerdere alternatieven welke zich richten op de energiezuinigheid. Een goed voorbeeld is Cardano(ADA)

Cardano

Steeds meer beleggers kiezen ervoor om te investeren in Cardano (ADA). De waarde van de munt is sinds begin 2021 al flink gestegen. De reden van de stijging komt voornamelijk door de aanzienlijke stijging van de populariteit. Daarnaast weet Cardano (ADA) ook goed te profiteren van het duurzame effect.

Het blockchain-netwerk van Cardano gebruikt niet het bekende energie slurpende ‘proof of work’-systeem. Cardano richt zich op het proof of stake ontwerp. Met deze methode heb je minder energie nodig om het netwerk draaiende te houden.

Charles Hoskinson is de oprichter van Cardano, en heeft hiervoor Ethereum opgericht. Volgens Hoskinson verbruikt het netwerk van Cardano slechts 7 gigawatt uur aan stroom per uur. In vergelijking met het Bitcoin netwerk is het slechts een klein percentage. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Cambridge verbruikt het netwerk van Bitcoin 121.36 terawattuur per jaar.

Cardano kopen?

Via onder andere de Nederlandse exchange Bitvavo is het mogelijk om Cardano aan te schaffen zonder hoge transactiekosten. De eerste 1000 euro is voor nieuwe klanten volledig gratis zonder transactiekosten en fees.

