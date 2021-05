Waar moet je op letten bij het selecteren van een webdesign bureau?

Het is ontzettend belangrijk om een kwalitatief goede website te hebben met een bijpassend design. Wanneer een bezoeker voor het eerst op jouw website komt, valt de vormgeving natuurlijk als eerste op. Als dit niet bij de inhoud van de website past, geeft dit al geen goede indruk. Zorg er daarom voor dat je een sterk design hebt dat aansluit bij de content. Als je zelf niet goed weet hoe dit moet of je hebt er geen tijd voor, schakel dan een webdesigner in. Een professional is dan niet overbodig, dus kies een ervaren webdesign bureau uit die jou kan helpen met je website. In dit artikel leggen we je uit waar je op moet letten bij het kiezen van een webdesign bureau.

Concrete doelen en wensen

Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dit gaat nog wel eens mis. Zorg ervoor dat je duidelijk op een rijtje zet wat je voor ogen hebt met je website. Wil je bijvoorbeeld een geheel nieuwe website laten opzetten? Of ben je al in het bezit van een website en wil je dat deze alleen onderhouden wordt of ook vernieuwd? Een andere mogelijkheid is dat je voor je website een nieuwe huisstijl wil. Communiceer duidelijk naar het webdesign bureau wat jouw doelen en wensen zijn, want sommige webdesigners zijn meer gespecialiseerd in bijvoorbeeld het bouwen van een website en anderen in het ontwikkelen van een complete huisstijl. Als je hier goede afspraken over maakt, kunnen jullie samen aan de slag met het realiseren van je doel(en).

Prijs-kwaliteitverhouding

Het is niet altijd een goed idee om een goedkoop webdesign bureau in te schakelen, omdat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit. Let daarom meer op de expertise van de webdesigner en bespaar niet teveel geld hierop. Je kunt de investering namelijk terugverdienen, maar dan moet de kwaliteit van je website wel goed zijn. Dan is de kans groter dat er veel bezoekers op je website terecht komen. Om er zeker van te zijn dat je niet teveel of te weinig betaalt, is het handig om offertes aan te vragen bij meerdere bureaus. Daarna kies je voor het webdesign bureau waarvan jij denkt dat zij je het beste kunnen helpen voor een geschikte prijs.

Meedenken in mogelijkheden

Het is al erg prettig dat je geholpen wordt met het realiseren van de doelen van je website, maar het is nog fijner als de webdesigner zijn/haar visie met je daarover deelt. De webdesigner kan je tips en ideeën geven over hoe jij jouw website nog sterker kan neerzetten. Plan daarom, als het kan, een kennismakingsgesprek in met de webdesigner(s) die voor jou aan de slag gaat/gaan. Dan kunnen jullie aan elkaar duidelijk maken wat de bedoeling is en wat er verder nog mogelijk is.

Tot slot is het verstandig om rekening te houden met de locatie van het webdesign bureau als je graag wilt dat de webdesigner bij jou op kantoor komt werken. Werk je bijvoorbeeld in het mooie Antwerpen? Kijk dan voor een webdesign bureau in Antwerpen. Dan is er een grotere kans dat de webdesigner instemt met je voorstel, omdat het in de buurt is.

Succes!