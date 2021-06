Cardano zal vanaf eind augustus smart-contracten ondersteunen

De ontwikkelaar van Cardano IOHK is begonnen met het uitrollen van een nieuwe infrastructuur welke het mogelijk maakt om smart contracten op het blockchain netwerk van Cardano te introduceren.

De update heeft de naam Alonzo meegekregen en is vernoemd naar de wiskundige Alonzo Church. Alonzo is de eerste update in een reeks van upgrades welke naar verwachting voor eind augustus de volledige smart contractfunctionaliteiten naar het platform zullen brengen.

Voor de verdere groei van Cardano zijn de smart contracten belangrijk. Hiermee is het onder andere mogelijk om DeFi toepassingen uit te brengen. Vooralsnog is Ethereum de grootste concurrent welke al enige tijd smart contracten heeft toegepast. Echter heeft de populariteit van Ethereum wel zijn nadelen welke zichtbaar zijn in hoge kosten en trage transacties.

Naast de Alonzo update staan er meerdere updates op de planning welke meer functionaliteiten zullen toevoegen aan de Cardano blockchain.

