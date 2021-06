OnePlus komt volgende maand met OnePlus Nord CE 5G

OnePlus zou volgende maand een nieuwe smartphone gaan onthullen. In de nieuwe Nord-serie komt het Chinese bedrijf met de nieuwe Nord CE 5G smartphone. Als we de geruchten mogen geloven komt de smartphone op 10 juni.

OnePlus Nord CE 5G

De nieuwe OnePlus Nord CE 5G zal op 10 juli verschijnen. Het toestel zal beschikken over een nieuwe Snapdragon 750G-chipset van Qualcomm. Deze chipset is onder andere te vinden in de nieuwe Galaxy A52 5G smartphone.

De Nord CE 5G beschikt mogelijk over een 6,43-inch amoled-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz. Het ontwerp van de nieuwe Nord CE 5G zal vergelijkbaar zijn met het design van de OnePlus 9.

Verdere informatie is vooralsnog onduidelijk over de nieuwe smartphone.