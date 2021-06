Binance account aanmaken? Met deze stappen lukt het eenvoudig

Hoe koop ik Bitcoins, en is het wel goed beveiligd? Veel voorkomende vragen gezien de populariteit van Bitcoins en cryptovaluta. Binance is sinds het begin nog altijd een van de populairste exchanges waar het mogelijk is om eenvoudig cryptovaluta te verhandelen. Maar hoe maak je nu een account aan?

Hoe kan ik een Binance account aanmaken?

Er zijn tegenwoordig vele brokers beschikbaar. Binance is momenteel een van de meest gebruikte exchanges ter wereld welke beschikt over een gebruiksvriendelijke interface en groot aanbod. Daarnaast zijn de transactiekosten ook goed betaalbaar in vergelijking met de concurrentie.

In dit artikel lees je stap voor stap hoe je dit account aan kunt maken en waar je rekening mee moet houden.

1. Account aanmaken

Voor het aanmaken van een account zijn een aantal stappen vereist. Ga allereerst naar de website van Binance. Via de registratie link kan je eenvoudig een account aanmaken. De button ‘register’ of Nu registreren is behoorlijk actief aanwezig op de site.

Account aanmaken op Binance

Vul hierin de vereiste gegevens. Zoals een e-mailadres en wachtwoord. Nadat je jouw e-mailadres en wachtwoord ingevuld hebt, krijg je een mail toegestuurd. Middels de link in de mail is het mogelijk om het account in te vullen, waarna je nog een aantal nieuwe gegevens moet invullen.

2. Verificatie

Aanvullende verificatie is vereist voor het opnemen van geld. Het ‘standaard’ account beschikt over een maximale opname van 2 Bitcoin per 24 uur. Indien verificatie vereist is – kan je dit vrijwel direct indienen via een selfie en kopie van identiteitsbewijs. De instructies hiervoor staan uitgelegd op de verificatiepagina.

3. 2FA activeren

Als je een Binance account hebt is het belangrijk om 2FA (2-Factor-Authentication) aan te zetten. Hiervoor heb je een extra authenticatie, waardoor kwaadwillende niet zonder extra authenticatie kunnen inloggen op het account. Via SMS authenticatie of Google Authenticatie is het mogelijk om de 2FA te activeren. In beide gevallen is het belangrijk om de QR code te bewaren op een veilige plek. Ter hersteloptie in het geval van bijvoorbeeld een defecte smartphone.

4. Geld storten met iDEAL of bankoverschrijving

Zorg dat je ingelogd bent bij Binance.com Ga rechtsboven naar Wallet en klik op Fiat / Spot Open het tradepair EUR of euro Klik op Deposit/ Storten Kies uit de opties iDEAL of Bankoverschrijving

Via de button handelen is het vervolgens mogelijk om de euro waarde te verhandelen in diverse cryptocurrency.

Veiligheidsmaatregelen

Belangrijk is om altijd goed de officiële link van Binance te checken. Tegenwoordig zijn er veel duplicaten aanwezig welke zijn gericht op het verkrijgen van de inloggegevens. Check altijd extra goed de URL. Gebruik daarnaast een uniek complex wachtwoord en activeer multi-factor authenticatie.

