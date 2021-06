PlayStation Plus deze week in de aanbieding: 12 maanden voor 43,99 euro

Een PlayStation Plus-abonnement voor 12 maanden is op een aantal momenten per jaar goedkoop te verkrijgen via verschillende aanbiedingen. Momenteel is via Bol.com PlayStation Plus te bestellen voor 43,99 euro. Hiervoor krijg je 12 maanden PlayStation Plus.

Aanbieding: PlayStation Plus

Voor de online activiteiten is PlayStation Plus nog altijd een belangrijk onderdeel. Via een PlaySation Plus account krijg je elke maand exclusieve toegang tot content en games.

De aanbieding is slecht enkele dagen te verkrijgen. Bekijk de aanbieding van 43,99 bij Bol.com. Normaal is de adviesprijs 59,99 euro voor 12 maanden PlayStation Plus.

Aanbieding bij Bol.com

Voor de maand juni zijn de PlayStation Plus games: