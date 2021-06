Samsung Galaxy A22 5G komt ook naar Nederland voor 229 euro

De nieuwe Galaxy A22 5G is een betaalbare smartphone van Samsung welke beschikt over interessante specificaties. De nieuwe Samsungtelefoon in de A-serie heeft de beschikking over een 6,6-inch scherm en bevat een verversingssnelheid van 90Hz.

Samsung Galaxy A22 5G

De Gaalxy A22 5G heeft ondersteuning voor 5G en is hiermee gelijk de goedkoopste smartphone welke is voorzien van 5G ondersteuning in het Samsung assortiment.

De telefoon is uitgerust met een 48-megapixelcamera, een 5-megapixel groothoekcamera en een 2-megapixeldieptecamera. Alle camera’s zijn geplaatst op de achterzijde. Aan de voorzijde is er een 8-megapixelcamera aanwezig.

Onder de motorkap van de smartphone is er 4GB aan werkgeheugen te vinden. Het model beschikt over 64GB aan interne capaciteit. Ook komt er een model op de markt met 6GB en 128GB aan interne opslag.

Beschikbaarheid

De Galaxy A22 5G is vanaf begin juli beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van € 229,-.