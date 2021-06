DogeCoin gelist op exchange Coinbase Pro

In de afgelopen dagen heeft Dogecoin een kleine opleving weten neer te zetten. In de afgelopen week heeft Coinbase Pro de digitale meme-munt Dogecoin toegevoegd aan het platform.

Dogecoin en Coinbase Pro

In de afgelopen dagen is Dogecoin behoorlijk gestegen tot een waarde van ongeveer 0,43 dollar. Inmiddels is de waarde weer teruggezakt. De stijging valt samen met de toevoeging van de Dogecoin aan de applicatie Coinbase Pro, een onderdeel van de cryptobeurs Coinbase.

Sinds dinsdag is Dogecoin te verhandelen op de Pro exchange van Coinbase. Coinbase Pro richt zich op de ervaren cryptohandelaren. De exchange beschikt over geavanceerde mogelijkheden welke zijn gericht op het traden.

De Dogecoin is nog niet te verhandelen via het normale Coinbase platform of de mobiele apps van Coinbase.

Momentel heeft Dogecoin een waarde van $0,36