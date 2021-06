VPN-aanbieder kiezen: Waar moet je op letten voor een goede dienst

Tegenwoordig zijn er volop VPN-diensten verkrijgbaar. Een VPN heeft tegenwoordig meerdere toevoegingen, denk hierbij aan het veilig internetten of het buitenlandse aanbod van Netflix bekijken vanuit een Nederlandse aansluiting.

Welke VPN-dienst is de beste keuze en waar moet je op letten bij het kiezen? In dit artikel gaan we verder in op de mogelijkheden rondom VPN en waar je vooral op moet letten bij de keuze tot een VPN-dienst. Als we kijken zijn er momenteel veel bedrijven die VPN-diensten aanbieden. In dit artikel gaan we voornamelijk in op de premium VPN-dienst ExpressVPN. Een premium dienst heeft in tegenstelling tot de gratis VPN-diensten vele voordelen welke we verder zullen toelichten.

Wat is VPN?

Met VPN (Virtual Private Network) leg je een versleutelde ‘tunnel’ aan tussen je digitale apparaat en een server. Hierdoor gaat al het internetverkeer via de VPN-server. Door gebruik te maken van een VPN krijg je de toegang tot een nieuw IP-adres welke regelmatig zal wijzigen. Hierdoor zijn internetactiviteiten lastiger te herleiden

Er zijn diverse redenen waarom mensen een VPN gebruiken. Meest voorkomende redenen zijn vooral online anonimiteit, veiligheid en vrijheid. Als we kijken naar vrijheid is het vooral het omzeilen van online blokkades en censuur vanuit bepaalde landen.

Ook zien we veelal toepassingen zoals het anoniem downloaden van gevoelige documenten. Belangrijk is hierin is vooral het beveiligen van de identiteit.

Encryption

Er zijn tegenwoordig vele honderden VPN-aanbieders. Hierin zit een belangrijk verschil. Er zijn veel VPN-diensten welke de security niet heel serieus nemen. Belangrijk is hierin dat al het verkeer volledig is beveiligd en zal worden versleuteld. De meeste degelijke VPN-providers versleutelen je internetverkeer via het 256-bit encryptie-protocol. Kijk hierdoor niet alleen naar de prijs maar ook de veiligheid en encryptie van de dienst.

Vooral de encryptie is een van de belangrijkste functionaliteiten welke zijn gericht op de bescherming van persoonlijke gegevens.

Nadelen gratis VPN

Een gratis VPN is vaak verleidelijk om te gebruiken. Toch zijn er veelal beperkingen en belangrijke veiligheidsredenen om de keuze neer te leggen op een bepaalde dienst. Betaalde VPN’s zijn veelal veiliger, bieden meer opties en beschikken over snelle verbindingen. Een groot deel van de gratis diensten verkoopt de gebruikersdata voor het maken van winsten. Geen enkele dienst zal een infrastructuur bestaande uit vele servers gratis aanbieden zonder een winstkenmerk. Ook de nodige advertenties via pop-ups zullen verschijnen tijdens de gratis sessies.

Snelheid

De snelheid is uiteraard ook zeer belangrijk. Doordat al het internetverkeer via een VPN loopt kan het je internetsnelheid ook aanzienlijk vertragen. Bij de premium vpn-providers is er nauwelijks een vertraging, echter in het geval van gratis diensten loopt de snelheid al snel behoorlijk af. Zeker iets om mee rekening te houden in het geval van downloads en streamingdiensten zoals Netflix.

Belangrijk in het geval van Netflix is de ondersteuning van het netwerk. Niet alle diensten ondersteunen het Amerikaanse Netflix-aanbod. O.a. ExpressVPN heeft wel ondersteuning voor Netflix.

Serverlocaties

De locatie is ook belangrijk. Serverlocaties zijn belangrijk voor het omzeilen van geografische blokkades. Een geografische blokkade zorgt ervoor dat de website alleen bereikt kan worden vanuit bepaalde landen. Het is belangrijk om te checken of de VPN-dienst wel beschikt over servers in bepaalde landen.

Gebruikersgemak

Betaalde providers hechten veel belang aan het gebruiksgemak van de dienst. Voor de veelvoorkomende platformen zoals Android, iOS, Windows en bijvoorbeeld Linux zijn er oplossingen op maat. Hiermee kan je zonder specifieke technische kennis eenvoudig en snel gebruik maken van alle VPN-oplossingen.