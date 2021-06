Wanneer komt iOS 15 beschikbaar?

Apple heeft gisteren iOS 15 aangekondigd, de nieuwe iOS versie beschikt over vele nieuwe functionaliteiten. Het gaat hierbij onder andere om de nieuwe Focus-modus, verbeterde notificaties en verbeteringen aan de interface.

Wanneer iOS 15?

Apple heeft nog geen datum vrijgegeven, maar de verwachting is dat het hierbij zal gaan om het najaar. Als we kijken naar iOS 14 verscheen de update op 16 september. iOS 13 verscheen op 19 september. Hiermee is een release rond september goed mogelijk.

iOS 15 bèta

Voordat iOS 15 officieel te downloaden is, zullen er een aantal bèta-versies verschijnen. Apple start met de versies specifiek voor ontwikkelaars. De publieke bèta start later en is gericht op alle gebruikers. Het is te verwachten dat Apple rond juli de iOS 15 bèta zal vrijgegeven.

De onthulling van de definitieve versie zal hoogst waarschijnlijk in september plaatsvinden rond de verkrijgbaarheid van de iPhone 13.