OnePlus Nord CE: Betaalbare smartphone van 299 euro

OnePlus heeft de nieuwe OnePlus Nord CE op de markt gebracht. Het gaat hierbij om een betaalbare smartphone welke relatief goedkoop is.

OnePlus Nord CE

De OnePlus Nord CE is de nieuwste smartphone van het Chinese bedrijf en is te vinden in de Nord smartphoneserie. Qua adviesprijs is de smartphone een stuk goedkoper dan de OnePlus 9 welke eerder dit jaar verscheen.

Het nieuwe toestel heeft een adviesprijs van 299 euro en is vanaf 21 juni te verkrijgen in Nederland. OnePlus heeft het instapmodel van de smartphone voorzien van 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslagruimte. Ook komt er een versie met 8GB aan RAM en 128GB aan interne opslag op de markt voor 329 euro. De duurste versie beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB interne opslag. De duurste variant zal verkocht worden voor 399 euro.

De OnePlus Nord CE beschikt over prima specificaties, waaronder een 90Hz amoled-scherm van 6,43 inch. Onder de motorkap van de smartphone is de Snapdragon 750G-processor te vinden.

Beschikbaarheid

Vanaf 21 juni is te smartphone in Nederland te verkrijgen. Net zoals bij de voorgaande smartphones van OnePlus is de OnePlus Nord CE te verkrijgen via de OnePlus-webwinkel.