Minen van Bitcoin definitief verboden in Yunnan provincie

Gister verscheen het nieuws via een Bitcoin miner in China dat de Chinese overheid het minen van crypto in de provincie Yunnan per direct verboden zou hebben. Gister verscheen op grotere websites dat het zou gaan om desinformatie. Toch lijkt het zo goed als zeker dat de provincie Bitcoin mining heeft verbannen.

Bitcoin mining verbod

Als we de berichten vanuit het Ministerie van Energie in Yunnan mogen geloven is er wel degelijk een verbod actief.

In de regio zijn er ambitieuze doelen als het gaat om het terugdringen van de C02-uitstaat. China staat bekend om een van de grootste miners ter wereld als het gaat om het minen van Bitcoin.

China blijft al enige tijd steeds meer provincies verbannen als het gaat om crypto. Het energieverbruik is dusdanig hoog dat de enige oplossing een verbod zou zijn.

Bitcoin’s entire network’s hashrate dropped by 20E. Due to the decrease, Bitcoin has not produced blocks for 1 hour and 45 minutes. pic.twitter.com/kWnUhn9lwB — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 11, 2021

Het lijkt er sterk op dat de komende maanden steeds meer regio’s een verbod zullen krijgen vanuit de Chinese overheid. De effecten zijn inmiddels ook zichtbaar op de Bitcoin Hashrate.