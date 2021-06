Polkadot start vanaf 15 juni met veiling van parachain-slots

Het team achter het gedecentraliseerde financiële (DeFi) platform Polkadot heeft laten weten dat het team vanaf 15 juni start met de veiling van de parachain-slots.

Polkadot heeft als doel om meerdere blockchains samen te brengen welke vervolgens data kunnen uitwisselen over de verschillende blockchains. Vooralsnog heeft Polkadot een limiet op de parachains welke beschikbaar zijn en connecten met het hoofdblockchain netwerk van Polkadot.

De lege plekken worden slots genoemd. Door meer parachain-slots te veilen, kunnen meer blockchains worden geïmplementeerd op het netwerk.

Staken tot 15 juni

In de blogpost heeft het team laten weten op 15 juni te starten met de eerste veiling. Meer informatie over de veiling is uitgebreid beschreven in het blogbericht van Polkadot.

Het gaat om onderstaande tijdschema’s:

If these recommendations are followed then the schedule will look like: