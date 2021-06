Microsoft: Ondersteuning Windows 10 zal eindigen in 2025

Microsoft stopt in oktober 2025 met de ondersteuning van Windows 10 Home en Pro. De nieuwe opvolger zal later deze maand worden onthuld tijdens een evenement.

De einddatum van de ondersteuning van Windows 10 Home en Pro is toegevoegd aan de ondersteuningspagina van Microsoft, zo heeft de website Thurrott ontdekt.

Vanaf 14 oktober 2025 zullen er geen nieuwe updates meer verschijnen voor Windows 10 Home en pro, alleen bepaalde veiligheidsupdates zullen nog verschijnen voor het platform.

Windows 10 is sinds 15 juli 2015 beschikbaar. De ondersteuning is hiermee in totaal goed voor ruim 10 jaar in totaal.

Op 24 juni krijgen we meer informatie over de nieuwe versie van Windows.