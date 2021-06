De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit ons huidige leven. De smartphone speelt een essentiële rol en is onze beste vriend. Alle informatie is binnen handbereik. Je kan gemakkelijk de navigatie instellen, bankzaken regelen, het laatste nieuws volgen, eten bestellen en gewoon veel plezier beleven. Je hebt daarvoor wel de bijbehorende applicaties nodig. Wij hebben de beste apps van het moment voor jullie op een rijtje gezet. Wil je toch ook nog andere apps uittesten, bekijk dan even app.nl voor meer informatie over verschillende apps.

Be My Eyes

De Be My Eyes applicatie is speciaal gemaakt voor mensen die blind of slechtziend zijn. De app geeft gebruikers de kans om zich te mengen in een gigantische gemeenschap. Je kan sneller en makkelijker met elkaar in contact komen. Vrijwilligers helpen de blinde en slechtziende als visuele assistent. De geboden hulp kan het leven makkelijker maken, al het gaat om kleine dingen. De Be My Eyes app is gratis. Mocht een gebruiker hulp nodig hebben, dan kan hij of zij een melding sturen naar de vrijwilligers. Een live videobeeld zal opstarten en vanzelfsprekend kunnen de gebruikers elkaar ook horen. De Be My Eyes app heeft ook in coronatijd ontzettend veel mensen geholpen, het is dan ook echt één van de beste apps van het moment.

Telegram

Telegram is één van de bekendste berichtendiensten ter wereld. Je kan met Telegram Messenger eenvoudig berichten naar elkaar sturen, zonder dat je extra kosten hoeft te betalen. Telegram kan gezien worden als een alternatief voor WhatsApp. De app staat bekend om zijn veiligheid, dankzij de extra beveiliging. Anonimiteit is steeds belangrijker aan het worden voor de gebruikers en daar heeft de app op ingespeeld. De Telegram app biedt ook de mogelijkheid aan om foto’s en video’s naar elkaar te versturen. Je kan groepen aanmaken met honderden leden en een eigen contactenlijst samenstellen. De app beschikt ook over geheime chatgesprekken, welke beschikken over een end-to-end encryptie.

Ommetje

Wandelen is gezond en kan een positief effect hebben op zowel jouw fysieke als mentale gezondheid. Je kan voor even aan de hectiek van het alledaagse leven ontsnappen en jouw creativiteit een boost geven. Als dat je wel wat lijkt, dan moet je beslist de Ommetje’s app downloaden in de App Store of de Google Play Store. Je kan vrienden en familieleden uitnodigen en een heuse competitie opstarten. Degene die het meeste wandelt zal de ranglijst aanvoeren. Het is een leuke manier om jezelf te motiveren om te gaan wandelen en aan jouw gezondheid te werken. De Ommetje applicatie werd bedacht door de neuropsycholoog Erik Scherder.

TikTok

De TikTok app is wereldberoemd en één van de succesvolste applicaties aller tijden. De app biedt gebruikers de mogelijkheid om korte video’s te maken en te delen met de wereld. Het feit dat de video’s kort zijn spreekt veel mensen aan, vandaar het immens grote succes. Een video duurt maximaal 15 seconden, dus je kan snel weer door naar het volgende filmpje. Natuurlijk kan jij zelf ook video’s creëren en delen met vrienden en familie. Bewerk de filmpjes met geweldige effecten en gebruik waar nodig een filter. Je kan zelfs nog een leuk muziekje onder het filmpje zetten, het is de kers op de taart.

Uber Eats

Eten bestellen kan natuurlijk bij Thuisbezorgd, maar het is soms handiger om gebruik te maken van de Uber Eats app. De maaltijdbezorgdienst wist binnen enkele jaren de Nederlandse markt te veroveren. Je kan namelijk door heel Nederland eten laten bezorgen en afhalen. Je kan eenvoudig een bestelling plaatsen en betalen. Het leukste van alles is dat jij de bezorger op de voet kan volgen en je precies weet wanneer jij de deur moeten openen. Daarnaast worden er regelmatig speciale kortingen vergeven, bijvoorbeeld 9 euro korting op de eerstvolgende bestelling. De kortingen zorgen ervoor dat de Uber Eats app bij veel mensen de voorkeur krijgt boven Thuisbezorgd.