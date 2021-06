Goldman Sachs werkt aan toevoeging Ethereum futures

Goldman Sachs Group Inc., een Amerikaanse investeringsbank, heeft het crypto aanbod uitgebreid door de toevoeging van Ethereum aan het aanbod.

Goldman Sachs en Ethereum

De investeringsbank is van plan om producten aan te bieden welke niet alleen Bitcoin bevatten. Volgens Bloomberg gaat het hierbij om de opties als futures op Ethereum.

Bloomberg schrijft dat de Amerikaanse bank van plan is om de komende tijd Ethereum opties aan het bestaande aanbod toe te voegen. Matthew McDermott, hoofd van digitale activa van Goldman, beschreef de plannen van de bank in een interview.

Hiermee is er nog altijd een flinke toename van de financiële interesse op zowel Bitcoin als de overige altcoins waaronder Ethereum. naast Goldman Sachs zijn er meerdere banken welke inmiddels interesse tonen in de zakelijke toevoeging in de vorm van futures.

