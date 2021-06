Polkadot toegevoegd aan exchange Coinbase Pro

De Polkadot koers is vandaag flink omhoog geschoten nadat de exchange Coinbase Pro de altcoin heeft toegevoegd.

Coinbase voegt Polkadot toe

In een blogpost van de exchange heeft Coinbase laten weten dat de storingen inmiddels zijn begonnen en de verdere handel op 16 juni van start zal gaan. Na de aankondiging is de prijs van Polkadot flink gestegen.

Watis Polkadot?

Polkadot staat ook wel bekend als een “multi-cain” platform waarmee netwerken samen gebracht kunnen worden. Via Polkadot is het voor verschillende blockchains mogelijk om te communiceren. Polkadot is opgericht door Gavin Wood, mede-oprichter van Ethereum.

De handel op Coinbase Pro start vanaf 16 juni.