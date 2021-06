IKEA en Sonos introduceren Symfonisk wandpaneelspeaker

Ikea en Sonos hebben een nieuw product uitgebracht in de Symfonisk serie. Het gaat hierbij om een nieuwe Symfonisk wandpaneelspeaker welke beschikt over WiFi.

IKEA Symfonisk wandpaneelspeaker

De nieuwe wandpaneelspeaker beschikt over de audio techniek maar is daarnaast ook voorzien van design aan de muur. De panelen zijn verwisselbaar waardoor de speaker volledig aangepast kan worden naar stemming of interieur.

De nieuwe wandpaneelspeaker maakt deel uit van het IKEA smart home assortiment. Net als bij de overige Symfonisk-producten is het mogelijk om de speaker te koppelen aan het Sonos-systeem.

Beschikbaarheid

De nieuwe Symfonisk speaker is vanaf 15 juli in het wit of zwart beschikbaar in de Nederlandse winkels. Ook via de webshop van de IKEA is de speaker te bestellen.

De wandpaneelspeaker zal verkocht worden voor een bedrag van 179 euro. Vanaf september zullen de panelen verkocht worden.