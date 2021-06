Nokia X10 te verkrijgen in Nederland met Android One

De Nokia X20 verscheen eerder in Nederland, nu is ook de Nokia X10 te verkrijgen in Nederland. De Nokia X10 is de tweede smartphone welke is uitgebracht in de X-serie.

Nokia X10

HMD Global heeft de Nokia X10 voorzien van een aantal interessante specificaties. Het gaat hierbij om een 6,67-inch Full HD+ beeldscherm met 6GB aan werkgeheugen en 64GB aan interne opslagruimte. Onder de motorkap is er een Snapdragon 480 chipset te vinden.

Aan de achterzijde van het toesel is er een quad-camera met 48MP hoofdlens te vinden, een 4470mAh accu en een vingerafdrukscanner een de zijkant van de smartphone.

In Nederland heeft de Nokia X10 een adviesprijs van 309 euro en is per direct te verkrijgen bij de grotere webwinkels.