Realme GT 5G: Veel smartphone voor 599 euro

De high-end Realme GT komt naar Nederland voor een interessante adviesprijs. Voor 599 euro komt de smartphone naar Nederland en zal hiermee de strijd aangaan in het hogere segment.

Realme GT 5G

Begin maart werd de smartphone al gepresenteerd, maar het was voor een langere tijd onduidelijk of de smartphone ook op de Nederlandse markt zal verschijnen. Inmiddels weten we zeker dat de smartphone ook naar Nederland komt.

Vooralsnog is de smartphone voor 599 euro exclusief te verkrijgen via Belsimpel. Het gaat hierbij om de variant met 12GB RAM en 256GB opslag.

Onder de motorkap van de smartphone is er een Snapdragon 888-chip te vinden in combinatie met 8GB of 12GB aan interne RAM of 128GB of 256GB aan interne opslag. Uitbreiden is niet mogelijk, wel beschikt het toestel over dual-sim ondersteuning.

Qua camera’s beschikt de Realme GT over een viertal sensors. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel. De hoofdcamera zal worden bijgestaan door een groothoeklens van 8 megapixel, close-up lens van 2 megapixel en een 16 megapixel exemplaar aan de voorzijde van het toestel.