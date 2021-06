Hoe ‘onbeperkt’ is onbeperkt internet eigenlijk? 

Onbeperkt internet op je mobiel bekt natuurlijk lekker. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken over dataverbruik als je online bent. Eigenlijk is een beperkte internetbundel niet meer echt van deze tijd, want alle grote providers bieden inmiddels onbeperkt internet tegen scherpe tarieven. Maar is onbeperkt ook echt 100% onbeperkt of zitten er hier en daar verborgen data-addertjes onder het gras? Want kun je werkelijk maar alles downloaden en streamen wat je wilt? Of zijn er toch limieten waar je tegenaan kunt lopen?

Om te beginnen is het verstandig om te achterhalen hoeveel Mbps je nodig hebt. Mbps staat voor megabit per seconde. Dit is heel wat anders dan MB/s, oftewel megabyte per seconde. Veel MB/s klinkt heel goed, maar het staat alleen maar voor de downloadsnelheid als je iets van internet trekt. Het is dus belangrijker dat je weet hoeveel Mbps je hebt in plaats van MB/s. In dit artikel vertellen we je waar je op moet letten als je gaat voor onbeperkt internet op je mobiel.

Rekenvoorbeeld Mbps en MB/s

Stel je neemt een telefoonabonnement met een maximale snelheid van 20 Mbps. 8 Mbps is 1 MB/s, 20 gedeeld door 8 maakt 2.5 MB/s. Deze uitkomst is dan de downloadsnelheid die je op je mobieltje zou kunnen halen. ‘Zou kunnen halen’, want in dagelijks gebruik ligt de snelheid vaak lager. Zaken als de kwaliteit van je ontvangst en het verkeer dat op dat gebruik maakt van het netwerk beïnvloeden de downloadsnelheid negatief.

Hoeveel Mbps heb je nodig?

Laten we het concreet maken. Natuurlijk kun je kiezen voor 3Mbps, maar dan neem je genoegen met video’s, muziek en foto’s in matige SD-kwaliteit. Als je alles een beetje fatsoenlijk in HD-kwaliteit wilt bekijken en beluisteren heb je minimaal 5Mbpsnodig en 25Mbps als je het helemaal kraakhelder wilt zien en horen. Meer Mbps betekent ook dat je verschillende applicaties tegelijkertijd op je telefoon kunt laten draaien. Wel zo handig als je veel online bent en dingen snel wilt kunnen downloaden, uploaden en delen.

In een handomdraai versturen en uploaden

Zeker de nieuwste iPhone 12 en Samsung Galaxy S21 zijn ware technologische wondertjes. De toestellen beschikken over camera’s met minimaal 12 megapixels waarmee je haarscherpe foto’s en filmpjes maakt. Natuurlijk wil je die dan ook snel delen op social media of versturen naar je vrienden. De hoge resolutie van de camera’s betekent ook dat bestanden met foto’s en video’s behoorlijk zwaar zijn en dat je best wat MB/s nodig hebt om ze soepel te versturen.