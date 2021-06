PlayStation 5 kopen: Nieuwe voorraad bij Bol.com + voorraad Ratchet & Clank bundel

De PlayStation 5 is deze week via meerdere webshops direct leverbaar. De afgelopen weken zijn er meerdere PlayStation 5 exemplaren verschenen bij diverse webwinkels. Op 23 juni is de console leverbaar via Bol.com.

PlayStation 5 op voorraad

De afgelopen maanden waren er nauwelijks nieuwe leveringen rondom de PlayStation 5. Sinds deze week lijkt er weer enige voortgang te zitten in de voorraad bij diverse webwinkels. Onder andere Amazon heeft enkele PlayStation 5 op voorraad gekregen.

Nu er bij de grotere webwinkels een nieuwe voorraad is verschenen is de kans aanwezig dat ook de Nederlandse webwinkels zoals Bol.com een nieuwe voorraad zullen krijgen op kort termijn.

Ook komen er meerdere bundels op de markt van de PlayStation 5.

Beschikbaar bij Bol.com 23-0-2021

23-06-2021: De console is uit voorraad leverbaar bij Bol.com. Bekijk de productpagina

Ook de PlayStation 5 Ratchet & Clank bundel is voor 569 euro te bestelen bij Bol.com. Bekijk de productpagina van de bundel bij Bol.com.

Bol.com notificatie bij nieuwe voorraad

Voor Bol.com is het advies om je in te schrijven op de notificatiedienst. Hierbij ontvang je vroegtijdig een notificatie indien er een nieuwe voorraad zal verschijnen op de site. Bij de laatste levering stuurde Bol.com enkele minuten voor de nieuwe voorraad een notificatie. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.