Jouw webshop straks echte moneymaker? 3 Tips. Check it out!

Levert je webshop niet meteen op wat je ervan had verwacht? Dan kan je een paar dingen doen. Bij de pakken blijven zitten is niet aan jou besteed, toch? Hier volgen enkele tips om meer inzicht te krijgen in het gedrag van jouw webshopbezoekers.

Unique selling points als basis

Je producten zijn de paradepaardjes van je webshop. Je bent trots op je webshop en wat je verkoopt. Laat dit ook zien. Je USP’s regelmatig vermelden op de pagina’s van je online shop, geeft een helder beeld van je business. Zorg dat je USP’s duidelijk vermeldt op iedere pagina van je webshop en verweven zijn in je content. Herhaling, herhaling en nog eens herhaling is de boodschap. Dat zorgt ervoor dat de bezoekers van jouw online shop weten waar je voor staat. Zo onderscheid je je van de concurrentie en vermijd je dat ze bij een ander kopen. Weet je niet goed wat jouw USP’s zijn? Schiet dan meteen in actie en bedenk waarom bezoekers bij jou moeten zijn en niet bij andere aanbieders.

Maak gebruik van analytische tools

Met behulp van bijvoorbeeld Google Analytics vind je een ton aan informatie over het gedrag van de bezoekers van je webshop. Maak hier gebruik van. Tot in de kleinste details kan je zien waar ze afhaken, tenminste als je je tool correct hebt ingesteld. Met deze informatie kan je inspelen op het online gedrag van je klanten en hun ervaring met je webshop nog beter maken. Hoe beter de ervaring, hoe meer geneigd ze zullen zijn terug te komen. En dat is natuurlijk exact wat jij wil. Ben je benieuwd hoeveel mensen jouw winkel verlaten zonder een aankoop te doen? Dat kan je ook nakijken in Analytics. Zie je dat een groot aantal bezoekers telkens afhaken in de checkout? Dan is de kans groot dat er met de betaalmethoden iets niet lekker loopt. Ben je wel volledig in je keuzeaanbod op de betaalpagina?

Het delicate betalingsproces

Leuk als je webshop helemaal in orde is, Unique Selling Preposition incluis, maar als het effectieve betalingsproces niet vlot verloopt, haken de meeste mensen bij de checkout af. Dat zorgt bij jou voor frustratie, maar in de eerste plaats ook bij de klant. Kans zit er dik in dat je die niet meer zal terugzien. De effectieve betaling is een delicaat proces, je vertrouwelijke creditcard gegevens achterlaten op een webshop die zijn betalingsproces niet netjes geregeld heeft, dat doen we niet zo snel. Daarom is een betaalprovider die je huisstijl meeneemt tot in de laatste stappen van de checkout een goed idee, dat schept vertrouwen. Vergeet daarnaast niet voldoende betalingsmogelijkheden aan te bieden. Zijn jouw klanten bijvoorbeeld gewend om met Payconiq af te rekenen? Dan willen ze deze ook terugzien op jouw webshop.

Dus wil je van je webshop een echte moneymaker maken? Speel dan in op het gedrag van je webshopbezoekers. Zie je dat bepaalde pagina’s niet het gewenste resultaat bereiken? Ga dan op zoek waarom dit zo kan zijn. Kleine aanpassingen in content, beter inzicht of aanbod in het checkoutproces kunnen een wereld van verschil maken.