Microsoft brengt eerste Windows 11 Insider Preview uit

Microsoft heeft de eerste officiële Windows 11 Insider Preview uitgebracht. De nieuwe bèta geeft ontwikkelaars en andere gebruikers de mogelijkheid om het nieuwe OS alvast te testen. Tegen het einde van het jaar komt Windows 11 officieel op de markt. Upgrades voor Windows 10-gebruikers volgen vanaf 2022.

Windows 11, build 22000.51 is de eerste officiële versie van Windows 11 welke beschikt over de eerste functies. Onder andere het nieuwe startmenu, taakbalk en de nieuwe widgets zijn aanwezig in de versie.

Enkele features zullen later verschijnen in opvolgende Windows 11 build. Het gaat hierbij onder andere om de toevoeging van Android-apps in de Microsoft Store en integratie van Teams-chat.

Qua systeemvereisten is onder andere TPM 2.0 een verplichte feature. Meer informatie over Windows 11 volgt uiteraard de komende maanden.