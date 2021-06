‘iPhone 13 Pro krijgt ultra-wide lens’

Rond september is het tijd voor de release van de volgende generatie iPhones. Volgens geruchten zal het vlaggenschip beschikken over een ultra-wide lens met autofocus. Het gaat hierbij om de iPhone 13 Pro smartphone.

iPhone 13 beschikt over ultra-wide lens

Als we de laatste geruchten mogen geloven zullen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max het vlaggenschip worden. Waarbij de Pro Max net even groter is.

Volgens analist Ming-Chi Kuo beschikt de nieuwe iPhone 13 Pro over een vernieuwde camera. Het gaat hierbij om een ultra-wide lens met autofocus. Eerdere iPhones hadden wel een ultra-wide lens, maar met een vastgezette focus.

Meer informatie is vooralsnog onbekend. In de komende weken zullen er naar verwachting meerdere geruchten opduiken over de nieuwe iPhones.