Renders tonen nieuwe OnePlus Nord 2 smartphone

Er zijn render afbeeldingen opgedoken van de nieuwe OnePlus nord 2. De nieuwe smartphone komt binnenkort op de markt en beschikt over nieuwe functionaliteiten. Het design heeft veel weg van de OnePlus 9 en 9 Pro.

OnePlus Nord 2

De renders van de OnePlus Nord 2 zijn gepubliceerd door 91mobiles in samenwerking met Steve Hemmerstoffer. Steve heeft een behoorlijk track record met eerdere aankondigingen over nieuwe smartphones.

De afbeeldingen zijn samengesteld op basis van blauwdrukken welke afkomstig zijn uit de fabrieken.

Specificaties

OnePlus zal de smartphone voorzien van een MediaTek Dimensity 1200-soc. Dat is het topmodel van MediaTek, met 5G-ondersteuning en snelle Cortex-A78-cores.

Verder beschikt de smartphone over een oledscherm van 6,43″ met een refreshrate van 90Hz.

Als we de geruchten mogen geloven zou OnePlus de nieuwe Nord 2 in juli willen presenteren. OnePlus heeft zelf nog geen verdere details vrijgegeven over de nieuwe smartphone.