Samsung Galaxy A22 5G te verkrijgen in Nederland

De nieuwe Galaxy A22 is een van de goedkopere 5G smartphones op de Nederlands markt. Voor een bedrag van 229 euro krijg je een 90Hz-scherm, grote accu en 5G.

Samsung Galaxy A22 5G

De Samsung Galaxy A22 5G is de opvolger van de Galaxy A21s. De A22 heeft een adviesprijs meegekregen van 229 euro en is hiermee de goedkoopste Samsung 5G Smartphone.

Samsung heeft de A22 voorzien van prima specificaties. De smartphone heeft de beschikking over een groot 6,6-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Onder de motorkap van de Samsung A22 zit een MediaTek Dimensity 700-processor, welke uiteraard beschikt over 5G. Verder is er 4GB aan werkgeheugen en 64GB interne opslag te vinden.

De smartphone is in Nederland te verkrijgen voor 229 euro.