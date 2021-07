Cardano toegevoegd aan Grayscale Digital Large Cap Fund

Grayscale heeft Cardano toegevoegd aan zijn ‘Digital Large Cap Fund‘. Hierdoor is Cardano momenteel het op twee na grootste fonds vanuit Grayscale.

Grayscale Digital Large Cap Fund

Grayscale heeft meerdere cryptovaluta’s in beheer, naast Bitcoin, Ethereum ook altcoins als Ethereum. Grayscale heeft een klein deel van zijn andere crypto’s verkocht om meer ADA te kopen.

Momenteel is Cardano het twee na grootste fonds. De afgelopen weken is Grayscale meerdere keren al positief in het nieuws terecht gekomen. Mede doordat er een belangrijke upgrade van het netwerk aan zit te komen.

Grayscale heeft laten weten dat ze de komende tijd meerdere crypto’s zal blijven toevoegen aan het platform.

Tip: Koop via IDEAL Cardano bij Bitvavo