Dit zijn de PlayStation Plus games voor de maand juli

Het PlayStation Plus aanbod is inmiddels aangepast voor de maand juli. PlayStation Plus abonnees krijgen voor de maand juli toegang tot een aantal nieuwe games.

PlayStation Plus juli 2021

Net zoals bij de voorgaande maanden gaat het om een aantal PlayStation 5 games als ook voor de PlayStation 4.

Voor de PlayStation 5 ontvangen we A Plague Tale: Innocence. Op de PlayStation 4 gaat het om de titels Call of Duty: Black Ops 4 en WWE 2K Battlegrounds.

Naast deze gratis PS Plus games van juli 2021, die vanaf 6 juli 2021 beschikbaar zijn, is ook de PS Plus game van de maand juni beschikbaar. Het gaat hierbij om Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown welke tot 2 augustus is te downloaden.