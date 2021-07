Nintendo onthult nieuwe Switch met 7-inch OLED scherm

Nintendo heeft vandaag een nieuwe Switch uitgebracht welke beschikt over een groter 7-inch OLED-display. Vanaf 8 oktober is de vernieuwde Switch te verkrijgen. Er is nog geen Europese prijs bekend, maar in de Verenigde Staten gaat de console voor 350 USD over de toonbank.

Vernieuwde Nintendo Switch

De nieuwe Nintendo Switch OLED heeft met een 7 inch OLED scherm een groter display in vergelijking met het origineel. De standaard Switch beschikt over een 6,2-inch lcd-display. De afmetingen van de twee consoles zijn vrijwel gelijk aangezien Nintendo vooral de schermranden kleiner heeft weten te maken.

Verder beschikt de vernieuwde Switch over 64GB aan opslagruimte. De Switch OLED verschijnt in twee kleuren, wit en zwart.

De console komt op 8 oktober uit en gaat ongeveer 350 dollar kosten. De Europese prijs is vooralsnog onbekend.