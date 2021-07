Nothing Ear 1 oordopjes krijgen actieve ruisdrukking en worden verkocht voor 99 euro

De Ear 1-oordoppen van techbedrijf Nothing krijgen actieve ruisonderdrukking. De nieuwe draadloze oordopjes is het eerste product van het bedrijf, welke is opgericht door voormalig OnePlus-topman Carl Pei. Interessant is de prijs. Volgens TechCrunch is de adviesprijs 99 euro. Overige details worden op 27 juni bekendgemaakt.

Nothing Ear 1 oordopjes

Carl Pei wil met de nieuwe oordopjes de concurrentie aan met de AirPods Pro van Apple welke tevens beschikken over actieve ruisonderdrukking.

Nothing wil de oortjes voornamelijk online verkopen, waarmee het bedrijf verdere kosten kan besparen.

Verder is er nog maar weinig informatie bekend over de nieuwe oordoppen. Nothing liet dinsdag op Twitter weten dat het bedrijf op 27 juli een ‘Sound of Change’-evenement houdt. Op 27 juli krijgen we meer informatie over het eerste product van Nothing.