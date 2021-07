Cardano opweg naar nieuwe smart contract release

Cardano komt steeds dichterbij een belangrijke functionaliteit op het mainnet. Het gaat hierbij om de fase waarin smart contracts beschikbaar zullen komen op het netwerk van Cardano. IOHK heeft inmiddels aangekondigd dat de Alonzo White-fase is gestart.

Tijdens de nieuwe fase zal de test flink toenemen en zullen er nieuwe functionaliteiten verschijnen richting het Cardano netwerk. Na het white-tijdperk zal de Alonzo upgrade de ‘purple-fase’ in gaan.

Over the past week, we have spun up a new network and onboarded our new intake ready to help us move us closer to smart contracts. Now the next stage of the journey begins. 2/5

— Input Output (@InputOutputHK) July 14, 2021