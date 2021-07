De voordelen van JBL draadloze oordopjes

Wanneer je op zoek bent naar goede en vooral betaalbare oordopjes kom je al snel uit bij het aanbod van JBL. Al enkele jaren is JBL een actieve speler op de markt welke verschillende oordopjes in het assortiment heeft voor behoorlijk veel doelgroepen.

In de afgelopen jaren heeft JBL behoorlijk veel ervaring opgedaan gericht op de audio markt. Vandaag de dag heb je als consument een behoorlijke keuze uit verschillende oordopjes. In de afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen toegenomen van draadloze oordopjes. Gezien de populariteit is er een enorme opmars gericht op de draadloze oordopjes. Vele ontstaan na het succes van de Apple AirPods.

JBL Live Pro

In het hogere middenklasse model zijn de JBL Live Pro+ te vinden in het assortiment. Deze oordopjes zijn gericht op het hogere segment en werken volledig draadloos. Uniek in de prijscategorie is de aanwezigheid van Noise cancelling. Zo hoor je minder van je omgeving en meer van je muziek. Via de My JBL app is het mogelijk om de geluidsweergave via een equalizer naar eigen wens af te stemmen. Voor een adviesprijs van 179 euro zijn de JBL Live Pro+ te verkrijgen.

JBL Tune

De JBL Tune is gericht op het basissegment en werkt tevens volledig draadloos. Via Bluetooth is de smartphone te koppelen waarmee de oordopjes 5 uur mee gaan op een volledige lading. De meegeleverde oplaadcase is goed voor een batterijduur van 20 uur. Interessant is de adviesprijs, voor een adviesprijs van 79,99 euro zijn de JBL Tune oordopjes te verkrijgen

Voordelen draadloze oordopjes

Draadloze oordopjes zijn heel populair en geven vooral extra gebruiksgemak. Ze zijn licht, compact en beschikken in de meeste gevallen over een microfoon. Vrijwel alle draadloze oordopjes zijn gericht op de ‘in-ear’ techniek.

Het belangrijkste voordeel van draadloze oordopjes is gericht op het gebruiksgemak en de eenvoud van bewegen. Er zijn geen snoeren/ aansluitingen vereist waarmee ook tijdens het sporten draadloze oordopjes ideaal zijn.

In het lagere segment is vaak een set met draad nog altijd beter qua geluidskwaliteit. In het duurdere segment zoals de JBL Live Pro is de kwaliteit flink verbeterd. Hierdoor is vooral in het hogere segment de kwaliteit behoorlijk goed in vergelijking met een vaste aansluiting.

Zijn er ook nadelen van draadloze oordopjes?

De accu is een nadeel welke vaak terugkomt. De draadloze oordopjes moet je opladen waar je uiteraard rekening mee moet houden voor het gebruik. Gebruik je de set gedurende de dag is het vooral slim om te kijken naar de duur van de accu. Er zijn vele soorten waarmee ook de accu aanzienlijk verschillen kan geven in de praktijk.