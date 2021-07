De voordelen van webhosting uitbesteden

Zodra jij een eigen website lanceert, moet je deze website (of webapplicatie) ergens op een server hosten. Doe je dit niet, dan kan simpelweg niemand jouw website gebruiken. Zeer essentieel dus, maar hoe kun jij je website het beste hosten? Dat leggen we hier kort even uit.

Waarom moet ik een website hosten?

Het beheren van een website kun je eigenlijk vergelijken met het bouwen van een huis. Zodra jij een huis wilt, heb je een stuk grond nodig om op te kunnen bouwen. Datzelfde geldt voor een website. Om die website (het ‘huis’) te draaien heb je een server (een ‘stuk grond’) nodig. Zodra je dan ook nog eens gevonden wilt worden, heb je een domeinnaam (de ‘straatnaam’) nodig.

Een server van derden gebruiken

Voor webhosting heb je dus een server nodig. Deze server kun je zelf thuis laten draaien, maar op internet vind je ook tal van providers die jou daarbij een handje willen helpen. Door te kiezen voor het uitbesteden van jouw webhosting, maak je het jezelf stiekem een stuk makkelijker. In de theorie is het zeker mogelijk om een server te hosten voor een eigen website, maar daarmee haal je jezelf veel werk op de hals. Een server vereist vaak veel updates om de veiligheid op orde te hebben en houden. Betrouwbare webhosting-providers waarderen hun hardware regelmatig op zodat er bijvoorbeeld aan de veiligheid niks kan ontbreken.

Voordelen van webhosting uitbesteden

Door de webhosting uit te besteden haal je eigenlijk een heel IT-team in huis, zonder ze ook daadwerkelijk in huis te halen. Deze experts beschermen 24/7 de websites van klanten door de uptime van de server nonstop te controleren. Zo maken schadelijke virussen en malware-aanvallen geen schijn van kans. Het fijne van dit al, is dat het in heel veel gevallen niet de wereld kost om een website te hosten bij een externe partij. Voor nog geen drie tientjes per maand heb je vaak de meest luxe pakketten voor uitgebreide samenwerkingen.

Hoe kies jij de beste partner voor webhosting?

Zodra jij ervoor kiest om je webhosting ergens extern te doen, dan is het goed om op enkele punten te letten zodra jij een externe partner hiervoor zoekt. Let bijvoorbeeld op:

Hoe groot het bezoek mag worden: sommige providers komen met extra kosten als je een bepaald aantal bezoekers bereikt.

Of je ook gebruik kunt maken van e-mail hosting: providers vragen soms een extra bijdragen voor het hosten van e-mails.

Of er voldoende opslag en ruimte beschikbaar is: bestanden zijn tegenwoordig vaak groot, genoeg ruimte is dan een pré.

De aangeboden klantenservice: staat die 24/7 voor je klaar en kan die je altijd uit de brand helpen? Lees hiervoor reviews en recensies!

Hopelijk kun je met deze tips uit de voeten en weet jij nu een stukje meer over webhosting. Succes!