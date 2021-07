Zelf jouw auto uitlezen? Zo doe je dat!

De meeste auto’s zijn tegenwoordig voorzien van een elektrisch besturingssysteem. Dankzij dit systeem geniet je als bestuurder van de nodige voordelen. Toch kleeft er ook een nadeel aan. Een elektrisch besturingssysteem kan namelijk te maken krijgen met een storing. Als jouw auto te maken heeft met zo’n storing, werkt hij waarschijnlijk niet meer naar behoren. Om te achterhalen wat er aan de hand is, moet jij jouw auto uitlezen. Wij vertellen je in deze tekst hoe je dit doet.

Schaf een OBD-scanner aan

Zit er een storing in het elektrische besturingssysteem van jouw auto en wil je zelf achterhalen wat de oorzaak is? Dan moet je speciale apparatuur aanschaffen. Zonder deze apparatuur is het namelijk onmogelijk om jouw auto uit te lezen. Als je zelf jouw auto uit wilt lezen, raden wij je aan een OBD scanner aan te schaffen. Met deze scanner achterhaal je binnen een handomdraai wat de oorzaak is.

Voordat het apparaat jou informatie geeft, moet je hem aansluiten op de OBD2-poort van jouw auto. Heb je nog niet eerder een OBD-scanner gebruikt? Dan weet je mogelijk niet waar deze poort zit. Bij de ene auto zit hij bij het zekeringskastje en bij de andere auto achter een kapje op het dashboard. Als je niet weet waar de OBD2-poort in jouw auto zit, raden wij je aan de handleiding te raadplegen. Hier staat namelijk in vermeld waar je de poort kunt vinden.

Koop een scanner die geschikt is voor jouw auto

Dit lijkt misschien een open deur, maar toch gaan veel mensen hierbij de fout in. OBD-scanners zijn er vandaag de dag namelijk in allerlei varianten. Rijd je in een Ford? Dan kun je een scanner kopen die specifiek bedoeld is voor het uitlezen van auto’s van dit merk. Dit geldt overigens ook voor merken als Opel, Porsche, Toyota, Mercedes-Benz, Audi, Volvo en Skoda. Het is overigens niet noodzakelijk om een OBD-scanner voor een specifiek merk te kopen. Je kunt namelijk ook voor een universele scanner kiezen. Voordeel van zo’n scanner is dat je hiermee auto’s van verschillende merken uit kunt lezen.



Lees de foutcode uit om het probleem te achterhalen

Heb je uitleesapparatuur gekocht? Dan wordt het de hoogste tijd om jouw auto uit te lezen. Hiervoor sluit je de scanner allereerst aan op de OBD2-poort. Nadat je dit gedaan hebt, start de scanner zich automatisch op. Het apparaat krijgt namelijk stroom van de auto. De laadbalk op het scherm toont aan dat de scanner de auto aan het uitlezen is. Als dit klaar is, worden eventueel gevonden fouten getoond. Je kunt de fout zelf wissen, maar doe dit alleen als je weet hoe je het probleem zelf kunt verhelpen. Weet je dit niet? Laat de foutcode dan staan en ga met jouw auto naar een garage.