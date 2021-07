Groot aantal websites wereldwijd offline vanwege storing akamai

Een groot aantal websites en online diensten kampen op donderdag 22 juli met een storing. Het gaat hierbij om websites van onder meer Rabobank, ING en ABN-Amro, NS, Albert Heijn, Funda, Trouw, AD AH.nl en Nu.nl. Ook de website van politie.nl kampt met een storing.

Websites offline door storing

De storing op een groot aantal websites is rond zes uur Nederlandse tijd begonnen. De oorzaak is vooralsnog onduidelijk, maar is waarschijnlijk gericht op een storing bij Akamai.

Op de website van Akamai is momenteel de storing zichtbaar welke is gericht op de Edge DNS service.

Via de website livemap.pingdom.com is duidelijk zichtbaar dat het hierbij gaat om een wereldwijde storing.

Naast bovenstaande websites zijn er vele websites welke problemen ondervinden. Ook buitenlandse websites waaronder Amazon, streamingdienst HBO Max en de Amerikaanse luchvaartmaatschappij Delta zijn onbereikbaar.