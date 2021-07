Gratis VPN’s: kun je ze vertrouwen?

Er zijn vele tientallen VPN-providers waar je uit kunt kiezen. Een aantal zijn zelfs gratis. Maar hoe goed zijn die gratis VPN’s eigenlijk? Zijn ze überhaupt wel veilig om te gebruiken? Daar gaan we in dit artikel verder op in.

Een VPN (Virtueel Privénetwerk) kan je helpen om je online privacy te beschermen: het versleutelt je verbinding en geeft je een nieuw IP-adres. Daarnaast geeft het je de mogelijkheid om virtueel te reizen naar een andere plek op de wereld.

Toch is niet iedere VPN even goed. Sterker nog, er zijn enorme verschillen tussen de verschillende VPN-diensten, zowel in prijs als kwaliteit.

Oppassen geblazen

Wat vaststaat, is dat een aantal gratis VPN’s ronduit gevaarlijk zijn. In het ergste geval kunnen ze je telefoon of computer infecteren met malware of ransomware. Andere gratis VPN’s werken helemaal niet, maar verkopen jouw data ondertussen wel door aan commerciële partijen.

Uit een onderzoek van de New South Wales University onder 283 VPN-apps in de Google Play Store bleek dat het merendeel niet betrouwbaar is. Ze beschermen niet of nauwelijks of erger: ze installeren spyware of malware op je apparaat. Veel van deze VPN’s komen uit China.

Tip: installeer nooit zomaar een VPN-app op je telefoon, maar maak gebruik van een vergelijkingssite die je kan wijzen naar diensten die wel te vertrouwen zijn

Betrouwbare gratis VPN?

Gelukkig zijn er een paar gratis VPN’s die veilig zijn en redelijk goed werken voor normaal internetgebruik. Zo kun je de gratis versie van ProtonVPN met een gerust hart gebruiken. Ook Hide.me en Windscribe bieden een prima gratis versie aan.

Toch is zelfs de beste gratis VPN niet ideaal. Dat komt omdat de meeste gratis VPN’s werken met een datalimiet. Je kunt dan bijvoorbeeld maar 5 of 10 GB per maand aan data verbruiken. Niet handig als je wilt downloaden of films en series wilt streamen.

Bij andere gratis VPN’s valt de snelheid weer tegen of is er erg weinig keuze uit servers waar je mee kunt verbinden.

Geen beperkingen

Kortom, als je van plan bent om de VPN regelmatig te gebruiken, is het slimmer om te kiezen voor een betaalde VPN-dienst. Je hebt dan geen last van vervelende beperkingen.

De meeste VPN’s zijn gelukkig niet al te duur. Zeker als je kiest voor een abonnement van een jaar of langer. De goedkoopste VPN vonden we voor 1,17 euro per maand (op VPN.nl). Voor een topklasse aanbieder met de beste service en mogelijkheden betaal je tussen de 2 en 4 euro per maand.

Wist je trouwens dat je met een VPN ook geld kunt besparen? Door je virtuele locatie te veranderen (bijvoorbeeld naar Roemenië of India), kun je vaak goedkopere hotels, vliegtickets of huurauto’s regelen. Handig voor op je zomervakantie.