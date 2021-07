OnePlus Buds Pro officieel: noise-cancelling oordopjes voor 149 euro

OnePlus heeft vandaag de nieuwe OnePlus Buds Pro oordopjes uitgebracht. Deze oordopjes met noise-cancelling kosten 149 euro.

OnePlus Buds Pro

De OnePlus Buds Pro is een premium variant van de OnePlus Buds. De oordopjes beschikken over adaptive noise cancelling welke op een dynamische manier het omgevingsgeluid wegfilteren. Volgens OnePlus kunnen de Buds Pro geluiden wegwerken van 15 tot 40 decibels.

De OnePlus Buds Pro komen met active noise-cancelling, ondersteuning voor Dolby Atmos en beschikken over een batterijduur van maximaal 38 uur.

Qua design hebben de Buds Pro veel weg van de Apple AirPods Pro, maar beschikken wel over metalen steeltjes welke tevens fungeren als touchbediening. De OnePlus Buds Pro ondersteunen de Warp Charge-technologie waarmee opladen in 10 uur via de oplaadcase goed is voor 10 uur aan batterijduur.

Voor 149 euro zijn de OnePlus Buds Pro te koop.