Dogecoin (DOGE) nu te gebruiken bij Coinbase Commerce

Coinbase Commerce, de commerciële tak van cryptocurrency-exchange Coinbase ondersteunt nu betalingen met Dogecoin via het platform. Zo heeft het platform 21 juli laten weten via Twitter.

Coinbase Commerce is een speciaal platform voor winkeliers welke betalingen met crypto accepteren. Via het platform kunnen winkeliers betalingen met crypto omzetten naar fiatvaluta als de dollar of de euro.

much payment. very commerce. 🐕

Just a quick blast to let you know we’re now accepting commerce payments in Dogecoin (DOGE)!

— Coinbase Commerce (@CommerceCB) July 21, 2021