Nieuwe Innnr Smart Round Ceiling Lamp Comfort

Innr heeft een nieuw product toegevoegd aan het assortiment. Het gaat hierbij om de Smart Round Ceiling Lamp Comfort. De nieuwe plafondlamp is slim en heeft onder andere ondersteuning voor het ZigBee protocol.

Innnr Smart Round Ceiling Lamp Comfort

De Smart Round Ceiling Lamp Comfort is een slimme plafondlamp voor in huis. De lamp heeft ondersteuning voor warm wit licht of koel wit licht.

Helder wit licht 5000K is vooral gericht op de concentratiemodus om de productiviteit te verhogen. Voor meer sfeer schakel je naar warm wit licht (2200K). De lamp heeft een rond design met een metalen behuizing. De helderheid is 2500 lumen.

Qua grootte heeft de lamp een diameter van 41 centimeter. Ook is er een kleinere versie op de markt met een diameter van 30 centimeter.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 26 juli zal de slimme lamp verkocht voor voor een adviesprijs van 99,99 euro.