Amazon kijkt naar acceptatie bitcoin en crypto

Inmiddels is het geen geheim meer dat er bij Amazon gewerkt zal worden aan cryptocurrency & blockchain projecten. Eerder deze week verscheen een vacature dat de e-commerce gigant Amazon op zoek is naar iemand met ervaring in crypto en blockchain. Volgens een anonieme bron zal de e-commerce gigant tegen het einde van dit jaar Bitcoin accepteren.

Amazon en Bitcoin

De vacature is op zoek naar een specialist met expertise in Blockchain, Distributed Ledger, Central Bank Digital Currencies en Cryptocurrency.

De grote vraag is natuurlijk wat Amazon allemaal van plan is. Een mogelijke ondersteuning van bitcoin en altcoins is goed mogelijk. Een Amazon insider meldt nu aan City A.M dat er plannen zijn om bitcoin en altcoins te ondersteunen. Volgens de bron gaat het eerst om bitcoin waarna andere altcoins volgen.

Ook wil Amazon mogelijk een eigen cryptocurrency lanceren. Vooralsnog zijn er bronnen welke zijn informatie richten op inside details. Het is hierdoor vooral wachten op een bevestiging vanuit Amazon.