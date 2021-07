De 3 beste drones met camera van juli 2021

Waar vliegen met een drone een tiental jaar geleden niet iets voor het algemene publiek was, is deze blik op de wereld van bovenaf de laatste jaren een stuk consumentvriendelijker geworden. Er bestaan goede drones in verschillende prijsklassen, en vooral marktleider DJI biedt een ruime selectie aan interessante drones. We zetten de drie beste drones in verschillende prijscategorieën op een rijtje. Geïnteresseerd? Je koopt drones bij Droneland.

DJI Phantom 4 Pro V2.0

Dé drone van het moment voor profs is de DJI Phantom 4 Pro V2.0, maar die moeten dan ook wel bereid zijn om daar de knip voor te trekken. Deze drone is een zware jongen en niet inklapbaar, en daarom wat minder makkelijk mee te nemen. Wat je daarvoor terugkrijgt is een extreem groot bereik, een lange accuduur én een grandioze high end-camera die in 4K kan filmen op 60 fps. Deze opvolger van de originele Phantom 4 Pro beschikt over lichtere propellers dan zijn voorganger, waardoor hij 60 procent stiller is. Daarnaast is ook is de liveview videotransmissie verbeterd door de OcuSync-technologie. Het vliegbereik van de Phantom 4 Pro V2.0 bedraagt 8 kilometer met een maximale snelheid van 72 kilometer per uur. Op één volle accu kun je er maximaal 30 minuten mee vliegen. Bij de Phantom 4 Pro+ V2.0 krijg je een afstandsbediening met geïntegreerd 5.5 inch groot full HD-beeldscherm.

DJI Mavic 2 Pro

De Mavic Pro werd al zeer goed beoordeeld door professionals, en daar is met de Mavic 2 Pro nu een nog betere upgrade van. Deze drone heeft een Hasselblad-camera met een flinke sensor (1 inch) aan boord die 4 keer meer kleurniveau per kanaal opneemt dan de eerste versie van de Mavic Pro. Hierdoor blinkt hij uit in ochtend- en avondlicht. De lens heeft een aanpasbaar diafragma van f/2.8-f/11. Verder heeft de Mavic 2 Pro een erg fijne 360-graden obstakeldetectie waardoor beschadigingen en crashes voorkomen kunnen worden. Verder stelt de Mavic 2 Pro je in staat hyperlapses te maken en te filmen in 4K. De maximale vliegtijd bedraagt 31 minuten en de drone heeft een interne opslagcapaciteit van 8GB.

DJI Mavic Mini 2

Voor de hobbyist die graag zoveel mogelijk van de nieuwe regels rondom vliegen en filmen met drones wil omzeilen én niet te veel wil uitgeven, is er de DJI Mavic Mini 2. Net als zijn zeer populaire voorganger, weegt deze minidrone slechts 249 gram, waardoor hij allerlaagste categorie valt. Hiervoor hoef je dus geen cursus te volgen, het enige wat je sinds 1 januari wél moet doen is hem registreren bij het RDW en voorzien van zijn registratienummer. De Mini 2 kan in tegenstelling tot zijn voorganger overigens wél in 4K filmen, en dat is een noemenswaardige verbetering te noemen. Wel is het ‘maar’ op 30 fps. In Full HD is 60 fps wél mogelijk. Op een volle accu vlieg je er maar liefst 31 minuten achter elkaar mee tot 6 kilometer ver met een topsnelheid van 60 kilometer per uur.

Je budget is een factor in de keuze voor welke drone bij jou past. Maar kijk ook vooral eerst even goed naar de nieuwe EU-regels voor dronevliegen voordat je een aankoop doet. Zo weet je wat er allemaal bij komt kijken om met je drone te mogen vliegen en wat je er wel en niet mee mag doen. Zo voorkom je teleurstellingen en problemen.