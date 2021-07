Nothing Ear (1) draadlooze oordoppen uitgebracht voor 99 euro

Nothing heeft het eerste product aangekondigd. Het gaat hierbij om de Nothing Ear (1) draadloze oordoppen welke beschikken over high-end functionaliteiten en worden verkocht voor een betaalbare prijs.

Nothing Ear (1)

Nothing is een bedrijf van Carl Pei, voormalig oprichter van OnePlus. Het eerste product van het bedrijf is vandaag gelanceerd. Het eerste product is een set draadloze oordoppen welke beschikken over high-end technologie en verkocht zullen worden voor 99 euro.

Het bedrijf richt zich op een prima prijs-kwaliteitsverhouding. Bij de oordoppen krijg je voor een laag bedrag high-end functionaliteiten.

Opvallend is het design. Zowel de oordoppen als de oplaadcase zijn voorzien van een transparant design. Zeker in deze prijscategorie zijn de specificaties opvallend. Hierbij beschikken de oortjes over actieve noisecancelling is er draadloos laden mogelijk en is er een 11,5mm driver aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Nothing Ear (1) zijn te verkrijgen via de website van Nothing. Vanaf 31 juli worden de oordoppen geleverd voor een bedrag van 99 euro.