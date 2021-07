Amazon ontkent geruchten Bitcoin-ondersteuning

Amazon heeft laten weten dat de recente speculaties over het platform en de ondersteuning van Bitcoin-betalingen niet kloppen. Het bedrijf zou nog geen plannen hebben voor een eventuele Bitcoin-ondersteuning.

Amazon en Bitcoin

Het bedrijf zou wel positief zijn over de ontwikkelingen als het gaat om de crypto-industrie. Hiermee is een eventuele ondersteuning in de toekomst zeker niet onmogelijk. Het bedrijf heeft op dit moment echter geen concrete plannen voor het toevoegen van cryptocurrency voor online betalingen.

Reuters heeft een artikel gepubliceerd waarin een woordvoerder van het bedrijf meer informatie geeft. Amazon laat het volgende weten:

‘Ondanks onze interesse in de ruimte, is de speculatie die is ontstaan ​​rond onze specifieke plannen voor cryptocurrencies niet waar.’