Dit zijn de gratis PlayStation Plus games van augustus 2021

Sony heeft de gratis PlayStation Plus games voor augustus zojuist aangekondigd. Het gaat hierbij om een aantal interessante games.

Komende maand mogen we weer aan de slag met een aantal toffe games. Het gaat hierbij om diverse multiplayer games voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.

Hunter’s Arena: Legends, Tennis World Tour 2 and Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville are your PlayStation Plus games for August: https://t.co/J10v87INrf pic.twitter.com/5NqtCCAn6E

— PlayStation (@PlayStation) July 28, 2021