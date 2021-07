Smartwatches als aanvulling op de gezondheid

Smartwatches zijn er tegenwoordig in vele soorten en maten en zijn een prima ondersteuning om de gezondheid te verbeteren. Door de vele nieuwe ontwikkelingen zijn er enorm veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd in de afgelopen jaren aan de smartwatches.

De smartwatch begon ooit als een eenvoudige manier om snel berichten te lezen en apps zoals Spotify te bedienen, maar inmiddels is de focus meer gericht op de gezondheid. Smartwatches welke gericht zijn op gezondheid zijn hierdoor een perfecte aanvulling op de goedkoopste zorgverzekering. Door eerder je gezondheid te meten kan je kosten besparen en afwijkingen eerder ontdekken.

Via de technologie is de gezondheid goed bij te houden. Het gebeurt tevens vaak dat ziektes lang aanwezig zijn zonder echte klachten. Er kan iets mis zijn met je hart of ademhaling. Via smartwatches krijg je mogelijk eerder inzichten.

Beweging

Misschien komt het bekend voor. Je hebt een drukke kantoorbaan, en beweegt te weinig. Via een smartwatch krijg je een handig hulpmiddel welke net even de stap geeft om meer te bewegen.

Vrijwel alle smartwatches/ gezondheidshorloges beschikken over functionaliteiten welke ondersteuning geven om genoeg te blijven bewegen. De meeste modellen meten de gelopen afstand, aantal stappen en weergeven het dagelijkse stappendoel.

De populaire smartwatches zitten vol met sensoren welke gericht zijn op activiteiten en bewegingen.

Hartslag

In geval van een hartslagsensor is er een sensor aanwezig welke de hartslag meet. Goede smartwatches laten je tevens weten indien er bijvoorbeeld een stoornis in je hartritme wordt gemeten.

Een smartwatch met ECG geeft je de mogelijkheid om de hartslag nauwkeuriger te meten dan via de PPG methode. Met een ECG sensor meet je de hartslag via elektrische signalen. Met ECG maak je hartfilmpjes direct vanaf je pols. Ook krijg je automatisch meldingen bij een hoge hartslag of bij onregelmatig gedrag. Zo krijg je op een eenvoudige wijze meer inzicht over je hartslag.

Voorbeelden van smartwatches met ECG zijn de Apple Watch Series 6 en Galaxy Watch 3.

Sport

Sportprestaties meten met een smartwatch is eenvoudig en bij de meeste modellen mogelijk. Via functionaliteiten gericht op sport houd je tijdens sporten de prestaties bij en stel je nieuwe doelen. Hierbij gebruik je onder andere de GPS-sensoren of activity trackers welke aanwezig zijn op de smartwatch. Uiteindelijk gaat het vooral om activiteit, hartslag, calorieverbruik en de behaalde prestaties.

Naast de voordelen gericht op gezondheid ontvang je ook een aantal handige functionaliteiten zoals notificaties en heb je de mogelijkheid om apps te bedienen of contactloos te betalen.

Populaire modellen zijn de volgende smartwatches: