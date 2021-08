Binance futures niet meer toegankelijk voor Nederlanders

Cryptocurrency exchange Binance is in Nederland, Italië en Duitsland gestopt met het aanbieden van futures. De beslissing is afkomstig uit de huidige situatie. Binance is door verschillende toezichthouders op de vingers getikt.

Binance en Futures

In de aankondiging valt het volgende te lezen: “Binance is van plan zijn aanbod van futures- en derivatenproducten in de Europese regio af te bouwen, te beginnen met Duitsland, Italië en Nederland.” Voor inwoners uit de aangewezen regio’s is het niet meer mogelijk om een futures account te openen.

Voor gebruikers welke momenteel beschikken over een futures-positie krijgen gebruikers 90 dagen de tijd om de huidige posities te sluiten. Het is zo goed als zeker dat er meerdere Europese landen op kort termijn zullen volgen.

Hefboom & limieten

Naast het sluiten van de futures markt heeft Binance ook de limieten op hefbomen teruggeschroefd naar 20x. Binance wil hiermee meer aansluiten op de eisen vanuit de toezichthouders. Inmiddels zijn ook de limieten voor de account met basis verificatie flink naar beneden bijgesteld waardoor een verplichte verificatie vrijwel nodig is voor hogere limieten.