Livestream Formule 1 Grand Prix van Hongarije 1 augustus 2021

De spanning in de Formule 1 is in de afgelopen weken behoorlijk toegenomen vanwege de strijd tussen Mercedes en Red Bull. In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden om de Formule 1 via een livestream gratis te kijken.

Dit weekend staat de Grand Prix van Hongarije op het programma. De race start om 15:00 Nederlandse tijd en zal gehouden worden op de Hungaroring.

Formule 1 gratis livestream

In Nederland zijn er diverse manieren om de Formule 1 live te kijken. De eerste manier is via Ziggo Sport. Ziggo is de officiële provider van de Formule 1 waardoor je via een Ziggo abonnee gratis de race kan volgen.

Via Ziggo go is het tevens mogelijk om de race geheel gratis te volgen indien je beschikt over een account. Zowel de trainingen en kwalificaties als de officiële race kun je bekijken op Ziggo kanaal 14.

Ook via F1 TV is het een mogelijkheid om de race te volgen. Een abonnement op F1 TV kost 7,99 euro per maand. Ten opzichten van de TV uitzending zijn er voordelen met verschillende camerabeelden en extra informatie gedurende de race.

Gratis kijken/ livestream?

Uiteraard is het mogelijk om de Grand Prix van Hongarije van live te kijken via verschillende kanalen, waaronder via een livestream. Op internet zijn er verschillende aanbieders te vinden welke zich richten op een gratis livestream.